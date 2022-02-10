Ижевск, 10 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 10 февраля прививку от коронавируса сделал 688 541 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 539 145 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 307 жителей республики. Второй компонент препарата получили 297 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 916 человек, в том числе 107 945 человек прошли ревакцинацию. За указанный период прививку сделали 199 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля после перенесенного заражения коронавирусом в республике выписались 1920 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 86 797 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 107 133 случая заражения коронавирусом, из них 2374 — за минувшие сутки.

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