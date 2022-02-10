Кемерово, 10 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Студенты Кемеровского государственного медицинского университета направлены в больницы и поликлиники из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. В медучреждениях они проходят практическую подготовку, сообщили в минздраве региона.

Rosminzdrav.ru Студент-медик

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В министерстве уточнили, что с 31 января и затем поэтапно в больницы направляются студенты шестых курсов лечебного и педиатрического факультетов, 5пятых курсов лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов, а также четвёртый и третий курс медико-профилактического факультета.

По данным на 9 февраля, в медучреждения Кемерова и Кемеровской области направлено 709 обучающихся.