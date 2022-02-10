Ижевск, 10 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 10 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 1920 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 86 797 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM «Красная зона»

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За все время пандемии в республике подтвердили 107 133 случая заражения коронавирусом, из них 2374 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 460 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 301 житель республики старше 65 лет.

3555 человек скончались, за минувшие сутки скончались восемь человек — четыре женщины в возрасте от 36 до 84 лет и четверо мужчин в возрасте от 70 до 86 лет. Накануне было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 16 781 житель региона. В течение суток госпитализировано 202 человека. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 42 018 человек, 1052 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 215 человек — в тяжелом состоянии, из них 49 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 9 февраля прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 688 234 человека. Второй компонент препарата получили 538 848 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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