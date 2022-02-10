Париж, 10 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал возвести стены на всех европейских границах, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы в ЕС

В Европейском союзе идут большие споры о том, строить ли стены на въезде в европейские страны. Многие государства выступают за это: Польша, Греция, а Франция и Германия отказываются.

«Я склоняю европейское большинство в пользу стены, которая будет финансироваться из европейских фондов. И я думаю, что страны, построившие стену, как Венгрия, именно они защищают европейскую цивилизацию», — заявил Эрик Земмур.

Напомним, в Евросоюзе для борьбы с нелегальной миграцией уже начали возводить стены. В настоящее время их одиннадцать. Столкнувшись с наплывом мигрантов на границе с Белоруссией, Польша, например, в ноябре 2021 года объявила о строительстве стены на границе с восточным соседом.