Пермь, 10 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Перми не планируют проводить клинические испытания вакцины «КовиВак» с участием детей. Такое решение принял регион. Об этом сообщает издание «АиФ-Прикамье» со ссылкой на минздрав региона.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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Напомним, ранее Минздрав РФ назвал города, в которых предполагается испытание антиковидной вакцины на детях. В их число входила и Пермь.

Площадкой для испытаний могла стать детская городская поликлиника № 5, у которой есть соответствующая лицензия. Однако, учреждение решило не участвовать в испытаниях.