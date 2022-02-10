Киев, 10 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Вопрос о разблокировании процесса освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе намерен поднять Киев в ходе переговоров политических советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина и Франция). Об этом 9 февраля рассказал журналистам руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

President.gov.ua Андрей Ермак

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«Руководитель офиса главы государства подчеркнул, что представители Украины обязательно будут поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения», — говорится в сообщении пресс-службы офиса украинского лидера.

Также Ермак отметил, что одной из целей Киева на переговорах политических советников является разблокирование работы контактной группы для «дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершения войны в Донбассе».

Кроме того, он добавил, что власти Украины также готовят инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня в Донбассе и указал, что, по его мнению, на данный момент страна «является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и имеет большую международную поддержку» и об этом, как считает Ермак, говорит «беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств» на Украину.

Отметим, встреча на уровне политических советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 10 февраля в Берлине.