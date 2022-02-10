Тбилиси, 10 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Обращение министерства иностранных дел Абхазии в ООН с призовом дать республике статус наблюдателя не получит реализации. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, обнародованном в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматные фигуры

В грузинском ведомстве отреагировали на встречу министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинбы с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым заместителем председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым. Ардзинба через него направил запрос генсеку ООН.

«Суверенитет и территориальная целостность Грузии признаны международным сообществом в пределах её границ, определенных на международном уровне. Международное сообщество не признает так называемую независимость оккупированных территорий Грузии», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, в июне 1990 года Верховный Совет Грузинской ССР отменил все законы и законодательные акты, принятые в ГССР после 1921 года. Под это также попали и законы о включении в состав республики Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее Тбилиси считает эти республики грузинской территорией. Жители Абхазии и Южной Осетии не захотели входить в новое постсоветское государство.