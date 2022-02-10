Москва, 10 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Москве по программе создания мест приложения труда откроется пять технопарков, сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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Все новые парки будут созданы за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). В них планируется создать 8,4 тыс. рабочих мест, а общий объём инвестиций составит около 17 млрд рублей.

«Промышленные технопарки появятся благодаря соглашениям, заключенным между городом и инвесторами в прошлом году по программе создания мест приложения труда (МПТ) за пределами ТТК», — приводит слова Ефимова сайт мэра и правительства столицы.

Всего Москва заключила уже 17 соглашений по программе создания мест приложения труда. Общий объём инвестиций по ним составит 83,4 млрд рублей, будет создано 29,7 тыс. рабочих мест.