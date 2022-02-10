Минск, , 07:55 — REGNUM Совместные военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» для проверки сил реагирования Союзного государства начались на белорусской территории. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Учения Mil.ru

«Десятого февраля на общевойсковых полигонах вооруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение «Союзная решимость—2022», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе маневров отрабатываются задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

Помимо того, во время учений планируется усилить охрану границы для пресечения проникновение вооруженных групп боевиков, а также перекрыть каналы доставки оружия и боеприпасов. Кроме того, военные России и Белоруссии должны будут найти и уничтожить незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию, где завершается первый этап российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».