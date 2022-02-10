Ульяновск, 10 февраля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области осталось на прежнем уровне количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие обновлённые данные публикует управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации, 9 февраля в регионе официально выявлено 1318 носителей новой коронавирусной инфекции. Это на два случая меньше, чем было подтверждено 8 февраля (1320).

Всего в Ульяновской области сделано 1 793 115 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Отметим, что в регионе продолжат укреплять материально-техническую базу учреждений здравоохранения и обновлять помещения. В 2022 году в Ульяновске 20 млн рублей будет направлено для размещения микробиологического оборудования в Городской клинической больнице святого апостола Андрея Первозванного. Почти 10 млн рублей выделено на продолжение ремонта в детской городской больнице, ещё 5 млн рублей предусмотрено — на обновление поликлиники №1 имени С.М. Кирова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вылечились от ковида 123 229 человек, доля выздоровевших составляет 89,24%. Жертвами пандемии стали 4116 человек.