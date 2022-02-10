Оренбург, 10 февраля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области правительство приняло решение о выделении 20 млн рублей на проведение экспресс-тестирования вирусных инфекций. Этих средств хватит на приобретение не менее 100 тысяч экспресс-тестов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Стоит отметить, прошлую неделю (31 января — 6 января) на территории региона зарегистрировано больше 67 тысяч пациентов с респираторной патологией. Сумму в 20 млн рублей выделяют для ускорения процесса постановки диагноза пациентам.

Кроме того, из бюджета выделено 200 млн рублей на лекарства больных коронавирусом. Идет процесс закупки.