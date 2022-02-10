Красноярск, 10 февраля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. На дистанционном обучении в настоящее время находятся ученики 830 классов из 165 школ Красноярского края. Об этом 10 февраля в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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По его словам, всего на «дистанте» находятся менее 4,5% от общего числа всех учеников края. Это практически в три раза меньше, чем на предыдущей неделе.

Полностью на временный дистанционный формат переведено 18 школ края. В Красноярске таких школ нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 февраля в Красноярском крае выявлено 223 833 носителя коронавируса.