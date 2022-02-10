Артём, Приморский край, 10 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Артёме долгожительница прошла ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Женщине 102 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Решение о прививке принимали на семейном совете.

«Сколько нужно, столько и буду прививаться. Не хочется от этой болезни умирать, страшная болезнь. Призываю всех — прививайтесь», — обратилась к приморцам долгожительница.

Выездная прививочная бригада прибыла к женщине на дом.

Всего на 10 февраля в Приморье привились от коронавируса 990 737 жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, вакцинацию от COVID-19 прошла в Волгограде 100-летняя Валентина Голокос. Бывший врач-гастроэнтеролог говорит, что чувствует себя хорошо.