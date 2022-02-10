Москва, , 07:30 — REGNUM Исковое заявление Минобороны России к военно-строительной компании судом удовлетворено лишь частично. Судья арбитража Москвы Галиева снизила запрашиваемую сумму почти в 54 раза — с 293 до 5,4 млн рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, на это отведен один месяц, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Решено взыскать с ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» в пользу ведомства неустойку в размере 5 485 058,67 рубля, а в остальной части отказать. Помимо этого, ответчику предстоит уплатить госпошлину — 50 425 рублей.

Напомним, дело слушали с сентября 2021 года. В требованиях изначально фигурировала сумма 293 949 284,32 рубля, из которых более 244,3 млн рублей неустойка и свыше 49 млн рублей — проценты за пользование коммерческим кредитом по контракту от 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого судья рассмотрел другой спор министерства с этим же госпредприятием, полностью отказав во взыскании почти 0,5 млрд рублей.

В январе 2022 года Минобороны РФ обратилось ещё с 13 исковыми заявлениями к тому же ФГУП, все они касаются взыскания денежных средств.