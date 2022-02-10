Оттава, 10 февраля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Завод японского автоконцерна Toyota Motor в канадской провинции Онтарио будет временно остановлен на фоне ситуации с протестами против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации в Канаде. Об этом 9 февраля сообщила газета Nikkei.

Toyota

Такое решение было приятно из-за сбоя поставок комплектующих после того, как протестующие заблокировали движение по мосту Амбассадор, соединяющему города Виндзор (провинция Онтарио) и Детройт (американский штат Мичиган).

Предприятие не будет работать как минимум до 13 февраля. Завод Toyota в Канаде выпускает около 500 тысяч автомобилей в года и является основной производственной площадкой компании в Северной Америке.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года концерны General Motors, Ford Motor и Toyota Motor временно остановили работу на территории США из-за экстремальных погодных условий в стране.

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