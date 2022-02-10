Тирана, , 06:52 — REGNUM В албанском городе Круя 9 февраля начались работы по восстановлению этнографического музея под лозунгом «Реставрируй прошлое, строй будущее».

Берат. Албания Stolbovsky

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, средства на проведение работ выделил Европейские союз в размере 500 тысяч евро.

В ходе церемонии начала работ премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что строительство поможет вывести страну из кризиса, в который повергло ее землетрясение 2019 года.

Землетрясение 2019 года нанесло ущерб тысячам зданий по всей Албании, включая Крую. Серьезные убытки понесли жители Тираны и Дурреса. Погиб 51 человек, ранения понесли около трех тысяч албанцев. Без крова остались около 10 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США поддержала позицию Албании по Украине