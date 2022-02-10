Тирана, 10 февраля 2022, 06:52 — REGNUM В албанском городе Круя 9 февраля начались работы по восстановлению этнографического музея под лозунгом «Реставрируй прошлое, строй будущее».

Берат. Албания
Берат. Албания
Stolbovsky

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, средства на проведение работ выделил Европейские союз в размере 500 тысяч евро.

В ходе церемонии начала работ премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что строительство поможет вывести страну из кризиса, в который повергло ее землетрясение 2019 года.

Землетрясение 2019 года нанесло ущерб тысячам зданий по всей Албании, включая Крую. Серьезные убытки понесли жители Тираны и Дурреса. Погиб 51 человек, ранения понесли около трех тысяч албанцев. Без крова остались около 10 тысяч человек.

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