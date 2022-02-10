Лусака, , 06:32 — REGNUM Грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в городе Кабве в центральной части Замбии, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, в городе произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса. По предварительной версии, авария произошла по причине того, что водитель грузового автомобиля выехал за пределы своей полосы. В результате ДТП погибли восемь человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в местную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля грузовой автомобиль упал в обрыв в горном районе Вьетнама. В результате дорожной аварии погибли шесть человек, еще трое пострадали.