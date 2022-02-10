Южно-Сахалинск, 10 февраля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. На Сахалине и Курилах за последние сутки вакцинировались от COVID-19 ещё 179 человек. За всё время иммунизацию прошли уже 282 617 жителей островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

Lenobl.ru Вакцинация

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Спустя полгода после вакцинации за повторной прививкой обратились уже 58 976 человек. Только за последние сутки ревакцинацию прошли 680 сахалинцев.

В области имеется запас вакцины от COVID-19 в количестве 83 136 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Дальневосточного государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, работающая в ковидном госпитале с начала пандемии, Евгения Мокрецова рассказала изданию «Город В», что эпидемия сходит на нет — вирус слабеет, чтобы выжить в человеческой популяции.