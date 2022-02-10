Скопье, 10 февраля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Закон о минимальном размере оплаты труда 10 февраля будет выставлен на обсуждение в парламенте Северной Македонии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Митинг: «Отдайте нашу зарплату»

Законопроект был передан правительством, которое ранее стало посредником в заключении общественного соглашения о согласовании МРОТ на уровне 18 тысяч денаров в месяц (около 24 тысяч рублей).

Лига профсоюзов Македонии 9 февраля потребовала от депутатов единогласной поддержки законопроекта на фоне повсеместных заявлений всех партий политического спектра о поддержке повышения МРОТ.