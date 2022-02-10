Якутск, 10 февраля, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В больницы Якутии за сутки попали 3,5% пациентов из числа заболевших коронавирусом. 9 февраля заразились 2 967 человек, госпитализированы — 105, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всё больше жителей региона выздоравливают. Выписаны с больничных 4 576 человек (днём ранее — 4 830).

Активное распространение инфекции наблюдается в районах республики. Так, в Якутске обнаружено 47% от числа новых заразившихся, в остальных муниципалитетах Якутии — 53%.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия закупила медикаменты для лечения коронавирусной инфекции на дому. Средства в размере 171 млн рублей были выделены из резервного фонда республики.