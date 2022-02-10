Вашингтон, 10 февраля, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Водители грузовиков в США намерены начать протестные акции против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в поддержку канадских коллег, сообщает газета The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«МВБ получило сообщения о том, что водители грузовиков потенциально планируют блокировать дороги в крупнейших городах США в знак протеста против в том числе обязательной вакцинации», — говорится в сообщении.

По сведениям Министерства внутренней безопасности США, дальнобойщики планируют начать протесты в середине февраля в Калифорнии. Оттуда, как предполагают в МВБ, колонна грузовиков направится в Вашингтон. Ведомство предупреждает, что протестующие могут перегораживать дороги и тем самым парализовать городскую инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США поддерживают право на протест канадских дальнобойщиков. По ее словам, власти Канады не правы, выступая с осуждением протестующих.