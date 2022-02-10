Гонконг, Китай, , 03:45 — REGNUM В китайском Гонконге за прошедшие сутки выявили 1 161 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает центр здравоохранения автономии.

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При этом лишь восемь человек прибыли в Гонконг заболевшими, остальные 1 153 человека заразились непосредственно в автономии. Также при проверке выявили еще 800 предварительно зараженных жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в городе Байсэ Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая на границе с Вьетнамом выявили 64 случая заражения коронавирусом. При этом еще 7 февраля в городе объявили строгий карантин. Жителям запрещено покидать свои жилища без крайней необходимости, общественный транспорт и учебные заведения прекратили свою работу.