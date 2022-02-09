Киев, 10 февраля, 2022, 02:06 — ИА Регнум. Десятый самолет с партией боеприпасов из США прибыл на Украину, 9 февраля написал на своей странице в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Вес доставленного груза составляет 80 тонн. Кроме того, 9 февраля под Киевом приземлился девятый самолет с такой же партией американской военной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для «деэскалации» ситуации на Украине Западу следует отказаться от поставок вооружений украинским вооруженным силам.