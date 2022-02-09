Москва, 10 февраля, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Белый дом продолжает готовить очередной санкционный удар по России — недавно Вашингтон заявил, что намерен компенсировать российский газ на европейском рынке. Причиной для очередного витка экономического давления должно стать «вторжение России на Украину», после этого Брюсселем будут введены очередные санкции, а Москва остановит газовые поставки в ЕС.

Gazprom.ru Газ

США продолжают инициировать громкие внешнеполитические шаги, чтобы найти альтернативу российскому газу для Европы. Вашингтон не смущает то, что отсутствуют не только факты, но даже намёки на гипотетическое «вторжение», российское руководство уже много раз опровергало наличие каких-либо милитаристских планов, пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Эксперты отмечают, что в Вашингтоне практически готов сценарий перенаправления газовых потоков в Евросоюз после прекращения поставок из России, заявило на днях издания The Guardian. Таким образом Белый дом лишит Владимира Путина самого мощного экономического оружия, утверждает автор материала. В статье предпочли умолчать, что вся «подготовка плана» свелась к переговорам с «мировыми поставщиками», простейший анализ доказывает, что в ближайшие десятилетия европейскому рынку не обойтись без российского газа.

Главные поставщики, предлагаемые для замены Газпрома, — это Норвегия и Катар. Но недавно глава правительства Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что на данный момент газотранспортная система страны работает на максимуме, и увеличить прокачку по трубопроводам возможности нет. Что касается Катара, 70% добываемых в стране углеводородов предназначаются для азиатского рынка, и свободные мощности также отсутствуют. Примерно в том же ключе высказались Royal Dutch Shell, ConocoPhillips, Exxon, Chevron Corp, Total, Equinor и Qatar Energy — количество добываемого газа ограничено, и для замены больших объемов из России его попросту нет.

В Кремле прекрасно понимают, что Вашингтон продолжит пытаться осуществить свой план, хотя бы частично, продолжает РУССТРАТ. Уже более двух лет идет активная работа над реализацией газопровода «Силы Сибири — 2», который позволит увеличить поставки в Китай газа до 130 млрд кубометров ежегодно, что сопоставимо с текущими объёмами экспорта в Евросоюз. Дополнительно разработан маршрут поставок российского СПГ в Индию по Северному морскому пути — страна активно переводит свою энергетику на природный газ, что создает большие возможности для развития СПГ-сектора российского газового экспорта.