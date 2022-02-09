Киев, 10 февраля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев обсуждались в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Об этом Кулеба написал 9 февраля на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

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Кроме того, стороны поделились мнениями о дискуссиях по Киеву в ЕС и результатах поездки Борреля в США. По словам Кулебы, принцип «никаких решений по Украине без Украины» продолжает быть «незыблемым».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Дмитрий Кулеба подтвердил что, Киев отказывается вести прямые переговоры с лидерами Донецкой и Луганской Народных Республик.