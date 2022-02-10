Москва, 10 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Аномально высокие цены октября-января на европейском рынке в первую очередь были вызваны недальновидностью и нерациональностью политики ЕС после резкого внедрения принципов третьего энергопакета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Так он прокомментировал высказывание замглавы ЕК Маргреты Вестагер о том, что цены на голубое топливо зависят не от того, как транспортируют газ, а от договора и того, к чему готов поставщик.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток — 2»

«В данном заявлении зампредседателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер оценивает экономические и финансовые процессы через призму так называемой атлантической солидарности: ключевого сотрудничества Европы с США против России и за счет интересов России, — сказал Кошкин. — Аномально высокие цены октября-января на европейском рынке в первую очередь были вызваны недальновидностью и нерациональностью политики ЕС после резкого внедрения принципов третьего энергопакета, национальных энергетических компаний и огромного числа независимых посредников-прокладок между ключевыми поставщиками (в первую очередь Газпромом) и потребителями. Первоначально сама система перевода европейского газового рынка на спот предполагалась для снижения доли Газпрома, в том числе исходя из мечтаний о ставке на рост «зеленых источников», но привела к нехватке прокачиваемых объемов и рекордному росту цен».

Как пояснил эксперт, на этом фоне азиатские страны, не имеющие других легкодоступных ресурсов, помимо СПГ, всегда будут легко выигрывать конкуренцию с европейским рынком, просто предлагая гораздо более высокую цену за газ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошкин объяснил, может ли ЕС обойтись без российского газа.