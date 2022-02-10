Москва, 10 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Реализация в РФ правительственной концепции легализации оборота криптовалют позволит снизить ряд очень существенных рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова.

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«Решение правительства совершенно правильное. Отсутствие необходимого и четкого регулирования криптоотрасли привело к тому, что на территории РФ начала складываться расширяющаяся практика операций с криптовалютой вне четкого правового поля, — сказала Абрамова. — И совершенно очевидно, что правильно выстроить регулирование в подобной сфере — действительно задача очень непростая. Но это не значит, что следует вводить запрет — самую простую, но в данном случае вовсе не очевидно, что самую эффективную меру».

Как полагает Абрамова, реализация концепции должна снизить целый ряд рисков.

«Речь идет о рисках ухода криптооборота в тень, оттока массива операций с криптоактивами и доходов от подобных сделок в иностранные юрисдикции, потери кадров в сфере IT из-за запрета технологии, оттока перспективных предпринимателей, потери темпов финансового развития, а также снижения влияния России в международных институтах финансового регулирования», — пояснила Абрамова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин рассказал о трех опасностях криптотехнологий.