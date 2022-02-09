Москва, 9 февраля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Министерство финансов России на ауционах 9 февраля разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 25 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Providefin.ru Министерство финансов России

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 240 с датой погашения 30 июля 2036 года в объёме 20,657 млрд рублей. Спрос при этом составил 76,201 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 82,7333% от номинала, средневзвешенная доходность — 9,39% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска № 52 004 с погашением 17 марта 2032 года на сумму 4,122 млрд рублей при спросе в 8,722 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 93,7875% от номинала, средневзвешенная доходность — 3,25% годовых.

Напомним, в соответствии с планом Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке за I квартал ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ на 700 млрд рублей. За весь предстоящий год Минфин планирует разместить ОФЗ в общей сложностина3,26 трлн рублей в валовом выражении.