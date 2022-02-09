Прага, 9 февраля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Суд восьмого района Праги открыл производство по иску бывшего министра внутренних дел ЧехииЯна Гамачека к изданию Seznam Zprávy в связи с обвинениями в его адрес в попытке «замять дело Врбетице». Об этом сообщает«Чешское радио».

Policie.cz На месте взрыва боеприпасов в деревне Врбетица, 11 декабря 2014 года

В апреле 2021 года издание Seznam Zprávy опубликовало материал за подписью журналистов Яна Кроупы и Кристины Цироков, в котором они утверждали, что министр Гамачек во время своего предстоящего визита в Москву намерен предложить российским властям замять «дело Врбетице» в обмен на поставки в Чехию вакцины от коронавируса «Спутник V».

Публикация вызвала скандальную реакцию в Чехии, после чего Гамачек был вынужден отменить свой визит в Москву.

Экс-министр подал в суд иск к Seznam Zprávy и авторам статьи. Он считает, что утверждения издания являются клеветой и распространением ложной информации. Гамачек требует взыскать с ответчиков компенсацию в размере 10 млн крон (35,5 млн рублей), которые обещает перевести на счёт Фонда полицейских и пожарных. Первое заседание суда по иску экс-министра состоится 20 апреля.

В 2014 году на оружейных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии произошли два взрыва, в результате которых погибли два человека, и был причинён значительный материальный ущерб. Склады принадлежали компании, поставлявшей оружие на Украину.

В апреле 2021 года премьер-министр Чехии голословно обвинил в организации взрывов российские спецслужбы. В связи с этим Чехия объявила персонами «нон грата» 18 российских дипломатов. В качестве ответных мер Россия выдворила 20 чешских дипломатов, и внесла Чехию в список недружественных государств, в котором та пребывает до сих пор.