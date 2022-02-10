10 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 06:59 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Франция выделит €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи Киеву, которая якобы должна помочь стабилизировать украинскую экономику, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 9 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

»Украина за тридцать лет так и не смогла стать настоящим государством», — считает Эдуард М.

Многие пользователи поспешили предупредить обрадовавшихся украинцев о том, что данная финансовая помощь не безвозмездная, а является банальным кредитом, который вскоре придётся вернуть с процентами.

«Украинцы должны помнить: долг платежом красен! Кто и когда возвращать собирается? Или всем по барабану? После нас хоть потоп? Украина — государство, у которого нет будущего», — убеждена Марина П.

Неоплатный долг Wikipedia.org

«А под какие проценты Франция выделила столько денег? А сколько из этих 1,2 миллиарда пойдёт на погашение уже имеющихся кредитов Украины перед МВФ?» — интересуется Иван Г.

Некоторые комментаторы предполагают, что эту финансовую помощь Украина не сможет использовать для погашения прошлых кредитов, ведь Франция могла поставить условие, согласно которому деньги должны тратиться только на определённые вещи.

«Самое смешное заключается в том, что французы, будучи умными людьми, выделили такую финансовую помощь Киеву не наличкой, а в качестве пожарных машин и ещё какой-то техники. Т. е. Франция продала Украине в кредит товар, который был произведён на территории Франции. Вау! Вот это помощь так помощь! Лох не мамонт — не вымрет», — отмечает Кирилл О.

Часть людей полагает, что такие кредиты являются отличным средством для того, чтобы Франции в будущем поправить свои собственные финансовые проблемы.

«Макрон в последний вагон решил запрыгнуть — все уже успели Украину поиметь, а Франция из себя джентльмена всё это время строила. Пора и французам с украинцев процентик поиметь. Очередь пришла», — написал Николай Н.

Ряд пользователей указывает на то, что Франция своих денег может больше не увидеть, ведь её руководство связалось с известными на весь мир мошенниками.

«Я не знаю, насколько это правда, но очень сочувствую французским налогоплательщикам, деньги которых канут в Лету на территории страны-банкрота», — пишет Марина З.

«Все так за Макрона радуются. Обвёл, мол, дураков вокруг пальца. А тот факт, что эти дураки не только в дающую руку плюнуть могут, но и палец откусить способны, — это почему-то люди не учитывают. Денежки эти Франция и вовсе может не увидеть. Спишут на какую-нибудь абстрактную «российскую агрессию», и дело с концом», — предупреждает Александр У.

Нашлись и те, кто убеждены, что настолько погрязшая в долгах страна вскоре будет откупаться своими собственными территориями.

Украина. Распродажа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За восемь лет Украина, похоже, набрала кредитов на сумму, превышающую стоимость Украины. Кончится это тем, что Зеленский объявит Украину территорией Израиля, чтобы соседи не растащили всё по кусочкам», — шутит Дмитрий Б.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном о том, что Франция выделит €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи Киеву, которая якобы должна помочь стабилизировать украинскую экономику.