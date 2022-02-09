Вашингтон, 9 февраля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Американская администрация не рассталась со своими планами выслать из США посла России Анатолия Антонова, сообщил он 9 февраля журналистам. Вашингтон выставляет Москве ряд условий, на которых посол может остаться работать.

Mil.ru Анатолий Антонов

Антонов «Действительно, ситуация, какая она была, когда я впервые об этом сказал , такая она и осталась на сегодняшний день».

Российский дипломат отметил, что его высылки из США американские власти могут потребовать к апрелю. Американцы требуют выдачи виз охранникам посла США в России.