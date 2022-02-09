Посол Анатолий Антонов подтвердил, что его могут выдворить из США
Вашингтон, 9 февраля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Американская администрация не рассталась со своими планами выслать из США посла России Анатолия Антонова, сообщил он 9 февраля журналистам. Вашингтон выставляет Москве ряд условий, на которых посол может остаться работать.
Mil.ru
Анатолий Антонов
«Действительно, ситуация, какая она была, когда я впервые об этом сказал, такая она и осталась на сегодняшний день».
Российский дипломат отметил, что его высылки из США американские власти могут потребовать к апрелю. Американцы требуют выдачи виз охранникам посла США в России.