Вашингтон, 9 февраля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Экс-первая леди США Мелания Трамп будет использовать социальную сеть Parler для эксклюзивного общения, сделав платформу своим «домом в интернет-пространстве», сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на заявление компании.

Мелания Трамп

Parler позиционирует себя как соцсеть, свободную от цензуры. Её услугами стали пользоваться многие люди, аккаунты которых из-за политических высказываний ранее заблокировали Twitter, YouTube и другие популярные службы. Сеть быстро обрела популярность среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа и сейчас насчитывает более 16 миллионов пользователей.

Руководство соцсети ранее поддержало инициативу Мелании по созданию личных токенов (NFT) и технологии блокчейн.