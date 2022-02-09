Москва, 9 февраля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Россия регулярно оказывает финансовую, гуманитарную и иную помощь Киргизии. Об этом заявил российский посол Николай Удовиченко на пресс-конференции сегодня, 9 февраля.

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По словам дипломата, в 2021 году Россия безвозмездно передала Киргизии по линии Всемирной продовольственной программы ООН 4 500 тонн муки и 380 тонн растительного масла общей стоимостью $4 млн (300 млн рублей).

«Правительство России приняло решение о внесении дополнительных $2 млн (150 млн рублей) в Фонд ВПП ООН для оказания гуманитарной продовольственной помощи Киргизии», — подчеркнул он.

Николай Удовиченко отметил, что за минувший год Россия выделила $1,5 млн (112 млн рублей) на восстановление социальной инфраструктуры в Баткене после вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе.

Также российский дипломат сообщил, что в 2021 году Москва предоставила правительству Киргизии 1,7 млрд рублей на модернизацию налоговой системы, подарила 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» и увеличила беспошлинные поставки бензина с 460 тысяч до 650 тысяч тонн и дизтоплива с 485 тысяч до 550 тысяч тонн.