Екатеринбург, 9 февраля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В Свердловской области катастрофически не хватает медиков. Об этом написал в соцсетях губернатор Евгений Куйвашев.

(сс) UNMEER Медик

Он отметил, что коронавирусная пандемия сильно подкосила медицину. Врачи тоже люди и болеют.

«Что делать в этой ситуации? Растить новое поколение медиков. Что мы и стараемся делать всеми доступными способами», — рассказал Куйвашев.

В качестве примера он привёл студентов Медицинского университета. А также напомнил, что этот вуз направил 200 своих студентов работать на линии 122 в кол-центрах, в основном — второкурсников. Студенты старших курсов уже работают в больницах, добавил чиновник.