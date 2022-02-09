Киев, 9 февраля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. «На условиях России» Киев не станет соблюдать Минские соглашения, заявил 9 февраля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передаёт «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

Кулеба «Мы не будем выполнять Минские соглашения на российских условиях, но это не значит, что мы не будем выполнять их в принципе».

Он заявил, что с руководством Донбасса прямого диалога Украина не хочет, добавив затем:

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"Мы прекрасно знаем фамилии людей, с которыми нужно работать: это господин [замглавы администрации президента РФ Дмитрий] Козак в «нормандском формате» и господин [Борис] Грызлов как глава российской делегации в Трёхсторонний контактной группе. Всё остальное, какие у них там ФИО, — это нас не интересует».