Москва, 9 февраля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Безработица в России в декабре 2021 года сохранилась на уровне исторического минимума в 4,3% от экономически активного населения, как и в предыдущие три месяца. Об этом сообщается в опубликованном 9 февраля докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

Уровень безработицы в России в минувшем году последовательно снизился с 5,8% в январе до 4,3% в сентябре, после чего сохраняется на текущем уровне. До этого минимальный показатель в 4,3% был зафиксирован в августе 2019 года.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре составила 75,7 миллиона человек. Из них 3,2 миллиона человек классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.