Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Сенат США утвердил кандидатуруЭми Гутманнна должность американского посла в Берлине по прошествии шести месяцев после её выдвижения. Об этом сообщает 9 февраля немецкое агентство Tagesschau.

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Издание отмечает, что 72-летняя Гутманн, имеющая немецко-еврейские корни, станет первой женщиной — послом Соединённых Штатов в Германии.

В ходе голосования её кандидатуру поддержали 54 сенатора, 42 высказались против и ещё четверо воздержались. Для официального вступления в должность новый посол должна быть приведена к присяге.

Назначение нового американского посла в Германии проходит на фоне продолжающихся дискуссий в Вашингтоне и Берлине вокруг украинского кризиса. Лидеры двух стран формально заявляют о готовности выступить единым фронтом в оказании давления на Россию, тем не менее единства в подходах у США и ФРГ нет.