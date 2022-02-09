Волгоград, , 17:20 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели мужчины на стройке многоквартирного жилого дома по улице Родниковая в Советском районе Волгограда возбуждено СУ СК по региону, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе ведомства.

Стройка Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

По данным следствия, 23-летний мужчина 29 января 2022 года выполнял работы по обшивке козырьков балконов многоэтажного дома. Рабочий, не был пристёгнут страховочным тросом, он упал вниз и скончался на месте от полученных травм.

Следователи намерены установить лиц, отвечающих за соблюдение правил безопасности на объекте, их действиям или бездействию будет дана юридическая оценка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».