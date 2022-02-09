Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области потребовало запретить деятельность компании «Эко-Лэнд» на территории Ломоносовского района региона за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Об этом 9 февраля сообщили в Межрегиональной экологической общественной организации (МОО) «Зеленый Фронт».

Vk.com/greenfrontrus Свалка на арендованной земле (цитата группы «ВК» Зеленый фронт)

«Сразу после Нового года жители близлежащих населенных пунктов сообщили нам о стремительном накоплении коммунальных отходов на указанном участке. Данные подтвердились нашими активистами, и более того, мы установили, что часть отходов завозилась на площадку из Кронштадта, что является нарушением территориальной схемы. Все собранные факты были немедленно отправлены в надзорные ведомства», — рассказал председатель «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов.

Экоактивисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления, о чём поспешили сообщить также в природоохранное ведомство, предоставив видео аэросъемки.

Информация о выявленных в ходе проведения проверки возможных нарушениях лицензионного и земельного законодательства, направлена в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора и управление Росреестра по Ленинградской области.

«По результатам выявленных нарушений в отношении ООО «Эко-Лэнд» составлен протокол об административном правонарушении по ч 1. ст. 6.35 КоАП РФ. В качестве обеспечительной меры, в соответствии со ст. 3.12 КоАП РФ, вынесен протокол о временном запрете деятельности и направлен на рассмотрение в Петродворцовый районный суд города Санкт-Петербурга», — отметили в «Зеленом Фронте».