Саратов, 9 февраля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. На прием населения по предварительной записи с 10 по 18 февраля переходят учреждения социальной поддержки Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Саратовской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции все учреждения социальной поддержки населения региона переходят на особый режим работы», — говорится в сообщении.

Данные меры действуют с 10 февраля, когда прием граждан будет осуществляться строго по предварительной записи. Особый режим работы учреждений действует до 18 февраля включительно.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за время пандемии подтверждено 157 590 случаев заражения коронавирусом, вылечились 131 579 человек, скончались 5424 человека.

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