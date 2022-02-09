Ташкент, 9 февраля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Парламентская делегация Узбекистана во главе со спикером законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмаиловым провела встречу с руководством нижней палаты парламента Казахстана.

People2people.com.ua Сотрудничество Узбекистана и Казахстана

Как сообщает агентство МИД Узбекистана «Дунё», парламентская делегация Узбекистана находится с официальным визитом в Нур-Султане.

«В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества между двумя странами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита глава узбекской делегации и председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов подписали соглашение о создании совета межпарламентского сотрудничества между законодательной палатой Олий Мажлиса Узбекистана и Мажилисом парламента Казахстана.

«Совет создан в соответствии с договоренностями в рамках недавнего государственного визита президента Узбекистана в Казахстан и переговоров на высшем уровне», — отмечает агентство.

Подчеркивается, что создание совета призвано повысить эффективность межпарламентского взаимодействия, в том числе для законодательного обеспечения реализации всех договоренностей, достигнутых между двумя странами различных сферах.