Казань, 9 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки вакцинированы от коронавируса более 4 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 209 003 жителя, сообщает минздрав РТ.

huntlh Вакцинация

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С начала прививочной кампании по состоянию на 9 февраля от COVID-19 привиты первым компонентом 2 млн 424 тыс. 922 человека, за сутки вакцинированы 4110 жителей. Вторую прививку получили 1 млн 894 тыс. 126 человек.

Привиться от коронавируса можно как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации, которые расположены в учреждениях культуры и торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за последние сутки госпитализировали 444 носителя коронавирусной инфекции, выявили 1514 новых случаев заражения.

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