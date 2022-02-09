Магас, 9 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Ингушетия получит свыше 140 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. На эти средства в 2022 году будет построена новая больница в селении Кантышево Назрановского района, и отремонтирована детская поликлиника в городе Назрани, сообщили 9 февраля в пресс-службе правительства региона.

Mil.ru В больнице

Как напомнили в правительстве, в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Ингушетии отремонтировали три медучреждения. Получили новую жизнь фельдшерско-акушерские пункты в селах Мужичи и хуторе Мочиево и отремонтирована детская поликлиника при Малгобекской центральной районной больнице.

Помимо этого, на средства модернизации первичного звена медучреждений приобрели пять единиц автотранспорта и 94 единицы медоборудования. Также начали строить участковую больницу на 60 коек в селении Кантышево.

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