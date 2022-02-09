Москва, 9 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 9 февраля, по состоянию на 15:35 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 0,29%, до $90,62 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«8 февраля «медведи» пытались продавить цену ниже отметки $90, но имели лишь кратковременный успех.

Согласно отчету Международного энергетического агентства запасы нефти в мире продолжают снижаться, а их рост возможен не раньше марта-апреля.

Кроме того, скоро страны, активно продававшие нефть из запасов в начале зимы вынуждены будут восстанавливать свои резервы, что обеспечит дополнительный спрос на нефть.

Тем временем всё больше стран снимают антиковидные ограничения, что должно способствовать оживлению мировой экономики.

Если сегодня минэнерго США объявит о новом сокращении запасов, возможна новая попытка перевести котировки в зону выше $93 за баррель», — полагает эксперт.

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