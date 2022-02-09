Москва, 9 февраля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 9 февраля, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,31%, до 74,77 рубля. Евро теряет 0,15%, снижаясь до 85,52 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Pixabay.com Доллар и евро

«После заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о готовности Украины выполнять Минские соглашения и объявления о планах приехать на переговоры с Сергеем Лавровым главы МИД Великобритании инвестиционное сообщество все меньше верит в скорую войну с Украиной и новые санкции против России.

На этом фоне в российские активы, и в том числе облигации, возвращаются иностранные инвесторы, что поддерживает спрос на рубль.

Кроме того, все ближе заседание ЦБ РФ (11 февраля), на котором ожидается повышение ключевой ставки.

На этом фоне рубль продолжает снимать перепроданность, вызванную недавней паникой.

Минфин планирует новые размещения ОФЗ, что также обеспечит спрос на рубль. Вероятно, до конца недели рубль продолжит укрепление», — считает эксперт.

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