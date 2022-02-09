Самара, 9 февраля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. 485 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки в Самарской области. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе за сутки выявили 3582 носителей коронавируса, констатировали смерть 14 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе за минувшие 24 часа справились с вирусом 1728 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 8 февраля в Самарской области за сутки госпитализировали 511 пациентов с COVID-19.