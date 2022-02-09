Кемерово, 9 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области за неделю с 31 января по 6 февраля зарегистрировано 46,1 тыс. случаев ОРВИ. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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«Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 140,1%», — уточнили в ведомстве.

Был исследован материал от 84 больных — все случаи обусловлены не гриппозными вирусами.