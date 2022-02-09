Тбилиси, 9 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Экс-министр экономики Грузии Натия Турнава после ухода с поста планирует сменить сферу деятельности. Об этом она 9 февраля сообщила на брифинге.

Интерпрессньюс Натия Турнава

«Эти три года не были простыми. Это было очень ответственно, почётно и сложно. У меня есть желание сменить сферу, попробовать силы на другом поприще», — сказала Турнава.

Она подчеркнула, что остается в команде правящей партии «Грузинская мечта». Пока рассматривается несколько направлений её деятельности, но окончательное решение не принято. Турнава пообещала сообщить общественности, когда будет что-то конкретное.

Напомним, об уходе Турнава с поста министра экономики Грузии, который она занимала с апреля 2019 года, было объявлено 9 февраля. На её место назначили Левана Давиташвили, который до этого был главой министерства сельского хозяйства и окружающей среды.