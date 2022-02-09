Киев, 9 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. На сегодняшний день Украина получила от стран Запада военную помощь на сумму $1,5 млрд, и такая помощь будет продолжаться. Об этом 9 февраля заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировал правительственный YouTube-канал.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

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«Наши партнеры уже направили на Украину военную помощь ориентировочно на $1,5 млрд, еще целый ряд стран рассматривает возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине», — сказал он.

Также Шмыгаль выразил благодарность зарубежным партнерам Украины за их «весомый вклад» в укрепление обороноспособности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау отправится на текущей неделе на Украину с визитом, в ходе которого посетит Донбасс.