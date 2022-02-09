Приштина, , 17:41 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 февраля провел совместную конференцию с членом палаты лордов Великобритании, баронессой Арминкой Хелич.

«Рука Кремля» Цитата: х/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, СССР, 1973 г

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе беседы с Хелич Курти подчеркнул приверженность своего правительства борьбе с преступностью и коррупцией, реформе системы правосудия и привлечению иностранных инвестиций. По словам Курти, его политика привела к росту экономики на 9,9% в 2021 году.

Хелич поздравила Курти с его достижениями и пожелала удачи, однако ее внимание было сосредоточено на одном:

Арминка Хелич «Мир на Балканах не может быть установлен, до тех пор, пока Косово самоуправляемое и не зависит от соседей и российской политики».

Стороны также обсудили процесс «преодоления прошлого», идентификацию жертв военных преступлений в Косово и требования расплаты от Сербии.

Напомним, Россия не признает независимости Косово от Сербии и опирается в своей позиции на резолюцию 1244 СБ ООН. Вывод ЮНА из Косово в 1999 году стал результатом бомбардировок Сербии и Косово войсками НАТО, в составе которых были бойцы из Великобритании. Агрессия НАТО не была санкционирована ООН.

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